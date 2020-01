Bandidos fazem armadilha e roubam moto e pizza de entregador

O entregador de pizza, André Farias, 30 anos, caiu em uma armadilha e acabou sendo roubado na noite de quarta-feira (15), na região do bairro Chácara Cidelis, em Dourados.

De acordo com a ocorrência, um dos ladrões, descrito como moreno, alto, e com uma tatuagem ao lado do olho, foi até a pizzaria Universidade da Pizza, e pediu uma entrega na rua Hertis, do bairro citado acima.

Em realto à polícia, o entregador contou que após a pizza ficar pronta, por volta de 21h30, ele foi entregar no local repassado pelo indivíduo. Quando chegou, o ladrão, que estava com uma arma de fogo, anunciou o roubo. Logo em seguida, mais três chegaram e participaram do assalto, revistando o entregador e roubando celular, dinheiro, documentos, as duas pizzas e a moto dele.

Segundo informações repassadas por André, ele não viu direito os outros três autores do roubo, mas consegue reconhecer o que estava armado, pois foi ele que pediu a pizza alguns minutos antes.

Depois, os suspeitos foram embora sentido Dioclecio Artuzi. De acordo com a ocorrência, câmeras de segurança da pizzaria possivelmente gravaram o autor.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (Depac-DDOS).

