Bandidos fazem buraco em parede, invadem loja e levam mais de R$ 70 mil

Ousados, alguns ladrões aproveitaram a escuridão da madrugada de quarta-feira (21) para abrir um buraco na parede de uma loja da rede varejista Casas Bahia, no Centro de Três Lagoas. Do local, foram levados mais de R$ 70 mil.

Conforme as informações do site JP News, o buraco foi aberto na parede que dá acesso dentro da loja. Depois de entrar, os criminosos teriam ido direto ao cofre, que fica localizado em uma sala no piso térreo da unidade.

Para abrir o cofre, os assaltantes usaram uma ferramenta. Eles conseguiram tirar todo o dinheiro que estava no local, sendo mais de R$ 70 mil.

Com o intuito de identificar e prender os suspeitos, as autoridades policiais coletaram imagens do circuito interno de segurança. Ainda de acordo com o site, todos os funcionários devem ser ouvidos.

As equipes da Polícia Militar, Civil e da Polícia Cientifica, estiveram no estabelecimento.

O trabalho investigativo tenta esclarecer também o motivo de o alarme de segurança não ter disparado na loja. O site do interior tentou entrar em contato com a assessoria de comunicação da rede varejista, mas até a publicação desta matéria não tiveram retorno.

