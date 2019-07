Bandidos são presos após invadirem agência do Sicredi

O Batalhão do Choque juntamente com os policiais de Sidrolândia foram chamados para atender uma ocorrência de furto na agência bancária do Sicredi, na madrugada desta segunda-feira (22), onde encontraram Michael Alves Moraes, 18 anos, e outros dois menores, tentando fugir pelo telhado do local.

Após ser acionada a polícia chegou à agencia onde verificou que a mesma estava violada. Durante a varredura no local, foi encontrada um buraco na parede que dava acesso a Central de Monitoramento e ao cofre.

Na parte superior do prédio foi localizado dois meliantes no telhado, e um terceiro localizado em uma edificação ao lado. Ainda no telhado foram encontrados três aparelhos celulares. Questionados, os autores relataram terem sido contratados por meio de telefone celular, por um tal de TJ que encontra-se preso, os suspeitos vieram de Campo Grande.

Os criminosos entraram na agencia por volta das 21h de domingo (21), para violarem o cofre, ao ouvirem a sirene da policia tentaram fugir do local para a propriedade de Ednei Reis Pimentel que ia prestar apoio na parte externa como “Olheiro”, e que também teria levado as ferramentas utilizadas no delito, as quais foram encontradas em uma mochila escondida em uma mata próxima a agência.

Os infratores receberam voz de prisão e apreensão, e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sidrolandia, e registrado como furto na forma tentada. Ednei embora qualificado no crime, não foi localizado.

