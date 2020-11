Bandidos invadem comércio no Jardim Leblon, roubam dinheiro e celulares

Bandidos armados invadiram um comércio na noite desta quarta-feira (18), no Jardim Leblon em Campo Grande. Os criminosos roubaram celulares e dinheiro dos clientes e do dono do estabelecimento.

O crime aconteceu por volta das 19 horas desta quarta (18). Quando os bandidos chegaram no local em uma motocicleta Titan de cor preta, Uma cliente que estava no local escolhendo massas para levar para sua casa, disse que o ladrão entrou armado anunciando o roubo. O bandido levou dela um iPhone 7, um relógio e R$ 200, além de documentos. O dono do comércio contou que foi levado do caixa R$ 55 e seu celular da marca Xiaomi.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que viram quando a dupla em uma motocicleta passou em frente ao estabelecimento e voltaram para cometer o assalto.

O indivíduo que entrou no local estava trajando casaco marrom escuro, calça jeans mais escura, com mochila, sem capacete, bem magro, com aproximadamente 1,80m, negro, ainda de acordo com o boletim de ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como roubo majorado exercido com emprego de arma de fogo.

Deixe seu Comentário

Leia Também