Bandidos morrem durante confronto com a polícia após assaltar joalheria em Caarapó

Uma troca de tiros entre bandidos e policiais terminou com dois mortos na manhã desta terça-feira (17), na cidade de Caarapó. Os homens teriam assaltado uma joalheria na cidade, momentos antes de o confronto acontecer.

Conforme as informações da Rádio Jota FM, imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os assaltantes, ainda de capacete, rendem o vigia da loja. Já dentro do local, eles renderam outra funcionária, fazendo com que os dois deitassem no chão.

Neste momento os assaltantes aproveitaram para ‘fazer um limpa’, pegando vários objetos antes de sair correndo. O dono do estabelecimento acionou as equipes policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) depois que o roubo aconteceu.

Durante diligências pela região, os militares localizaram os autores e acabaram entrando em confronto com os assaltantes. Baleados, eles chegaram a ser socorridos até o Hospital Beneficente São Mateus, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram momentos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

Além do DOF, equipes da Polícia Civil, da Perícia Técnica e da Polícia Militar estiveram no local fazendo os levantamentos iniciais sobre o caso.

