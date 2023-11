Bandidos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande

Pelo menos dois bandidos morreram após entrar em confronto com o Batalhão de Choque na madrugada desta sexta-feira (24) na região da Nova Campo Grande, em Campo Grande. Eles seriam suspeitos de terem cometido um assalto horas antes na região central da cidade.

Segundo informações preliminares apuradas pela reportagem, os dois criminosos teriam efetuado um roubo de uma caminhonete Toyota Hilux próximo a uma boate.

Assim que tomaram conhecimento da situação, uma equipe do Batalhão de Choque foi avisada que o sistema de rastreamento do veículo apontava para a área do Nova Campo Grande e do Jardim Carioca, local onde aconteceu o confronto.

Numa tentativa de abordagem, os policiais teriam sido recebidos a tiros pelos suspeitos e no revide da agressão, atingiram dois criminosos.

Feridos, os suspeitos foram socorridos pela equipe policial para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica, mas não resistiram e faleceram.

Deixe seu Comentário

Leia Também