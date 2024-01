Bandidos que roubaram R$ 600 mil de joalheria no Norte Sul são presos no Espírito Santo

Dois suspeitos, de 22 e 23 anos, de assaltaram uma joalheria no Shopping Norte Sul, em Campo Grande, no dia 30 de novembro do ano passado, foram presos em flagrante nesta terça-feira (16), portando armas de grosso calibre no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Eles foram localizados pela Polícia Militar com forte armamento, várias munições, mira laser e até um seletor de rajada. A dupla foi autuada por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Vila Velha.

Informações divulgadas pelo site Folha Vitória apontam que as forças policiais tiveram conhecimento dos suspeitos após eles receberem informações vindas de Mato Grosso do Sul, de que eles haviam realizado um assalto em uma joalheria no Shopping Norte Sul, rendendo pelo menos quatro funcionários.

Naquela oportunidade, eles atuaram com um terceiro indivíduo que até o momento não identificado, tampouco encontrado pelas autoridades. A princípio, os dois envolvidos são naturais do Espírito Santo e teriam vindo ao estado sul-mato-grossense justamente para cometer o crime e retornar para o estado natal.

Ainda conforme o site, a Polícia Militar começou a monitorar a dupla. Informações anônimas descreveram o endereço em que os dois suspeitos estavam escondidos e equipes foram até o local, onde conseguiram realizar a detenção dos bandidos - um ainda tentou fugir, mas foi detido.

Um dos criminosos estava com uma pistola de 9 milímetros na cintura. Na bolsa localizada com os suspeitos, a Polícia Militar encontrou munições de diversos calibres e ao ser questionado, um dos indivíduos informou que comprou as munições por R$ 500 e iria revender o material na praça.

Assalto - O assalto a mão a armada na joalheria Finesse Store, que fica localizada dentro do Shopping Norte Sul.

Armados, eles invadiram o escritório e começaram a revirar caixas atrás dos produtos. Até o momento, o levantamento feito pela empresária aponta que mais de 160 peças em ouro 18 quilates foram levados, entre anéis, pulseiras, brincos e correntes, causando um prejuízo de R$ 600 mil.

Os bandidos pegaram também o dinheiro que estava no caixa, da venda do dia feita pela loja. Depois do crime, a segurança do shopping teria sido acionada, mas conforme Maite os funcionários não tiveram assistência.

Deixe seu Comentário

Leia Também