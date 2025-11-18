Menu
Polícia

Bandidos roubam carro com mulher dentro no Universitário

Ela foi deixada minutos depois no meio da rua

18 novembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Divulgação/PCMS)

Uma mulher foi feita refém após ter o carro da família roubado, na noite desta segunda-feira (17), no Bairro Universitário, em Campo Grande. O crime aconteceu na Rua Brigadeiro Tiago.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário do veículo contou que dois homens chegaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto e levaram seu Chevrolet Astra vermelho. No momento da abordagem, a esposa dele estava dentro do carro e acabou levada pelos criminosos.

A vítima relatou que os assaltantes a ameaçaram durante o trajeto, colocando as mãos na cintura e simulando estar armados. Eles ordenaram que ela permanecesse em silêncio e disseram que, caso não obedecesse, seria morta.

Os ladrões seguiram em direção à Avenida Guaicurus, até que obrigaram a mulher a descer do carro. Assustada, ela buscou ajuda na casa do irmão, no bairro Alves Pereira.

Enquanto isso, os policiais utilizaram as informações de rastreamento do celular roubado, fornecidas pelo proprietário do veículo, e conseguiram localizar o aparelho. O telefone estava escondido no para-choque de uma carcaça de veículo estacionado em frente a um ferro-velho, no cruzamento da Rua Babaçu com a Rua da Divisão.

O automóvel não chegou a ser localizado pelas autoridades. As vítimas foram levadas para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

