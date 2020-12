Bandidos são presos após invadir fazenda em MS e manter família em cárcere privado

Um dia para ser esquecido, uma família foi feita refém e uma pessoa foi sequestrada no final da tarde de sábado (5) durante uma tentativa de roubo a uma fazenda em Caarapó, que fica à 273 km de Campo Grande. Um dos homens reagiu ao assalto e conseguiu deter um dos bandidos, o outro fugiu do local no carro das vítima, mas foi preso logo em seguida.

Conforme o boletim de ocorrência, o pai de 62 anos e o filho de 36 anos, estavam saindo da fazenda e estavam indo em direção à cidade, foi quando o idoso percebeu três pessoas indo em direção à propriedade pela lavoura.

Eles então retornaram para verificar do que se tratava e ao chegarem na sede encontraram os autores de 23 e 49 anos rendendo as duas mulheres que estavam lá.

Eles também foram feitos reféns e osbandidos passaram a fazer ameaças, um com uma pistola na mão e outro com uma faca. Em determinado momento, a vítima de 36 anos percebeu que a pistola era, na verdade, uma arma de pressão, quando decidiu reagir. Com isso, o rapaz de 23 anos acabou detido.

O comparsa Valdecir Paes Dorado conseguiu fugir com um dos carros da família, mas depois também foi localizado e preso. Com a chegada da polícia, o rapaz de 23 anos foi identificado como Célio Ribeiro da Silva, que estava evadido do sistema prisional.

Ele ainda contou que ele e o comparsa sequestraram um homem de 38 anos nas proximidades da fazenda e foram com ele até o local, por acharem que diminuiriam as suspeitas.

O caso é tratado como roubo, roubo majorado pelo emprego de arma e sequestro e cárcere privado.

