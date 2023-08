Bandidos se vestem de agentes de saúde para cometer assalto

Idoso, de 74 anos, foi pego de surpresa ao ser assaltado por dois bandidos, de 29 e 38 anos, que estavam disfarçados de agentes de saúde de combate à dengue, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Durante o assalto, nesta terça-feira (8), a vítima foi amarrada, amordaçada e trancada no banheiro antes de ter os pertences levados pela dupla.

Conforme o site NSC Total, os ladrões chegaram à residência do idoso usando roupas brancas, com emblema da prefeitura da cidade e crachás. Dizendo que estavam fazendo combate ao mosquito da dengue, foram recebidos pelo morador. Ao entrar na casa, eles mostraram uma arma e anunciaram o roubo.

Com o idoso preso no banheiro, a dupla pegou R$ 700 em espécie que estava na residência, o carro e a carteira da vítima, fugindo em seguida. Quando conseguiu se soltar, ele acionou as equipes da Polícia Militar, que iniciaram as diligências pela região.

Ao serem localizados pelos policiais, os assaltantes empreenderam fuga, ainda no carro do idoso. Ao verem que não conseguiriam fugir com o veículo, abandonaram o automóvel e tentaram correr a pé, no entanto, foram pegos pelos militares.

A dupla estava portando o revólver usado no crime, assim como os uniformes, que segundo a PM seriam idênticos ao da prefeitura, crachás, faca, outros itens e os objetos roubados.

Para o site, a prefeitura de Blumenau informou que tanto os uniformes, quanto os crachás utilizados pelos homens eram falsificados. “A equipe de combate às endemias utiliza camisa branca, com a bandeira do município na manga, e o mosquito na cor branca, e os crachás não possuem a bandeira nas cores vermelha e branca no topo, como apresentadas nas imagens divulgadas”, escreveu a Secretaria de Promoção da Saúde.



