Bandidos tentam assaltar policial e são mortos a tiros em Amambai

Dois assaltantes, que não tiveram a identidade divulgada, foram mortos ao tentar roubar um subtenente da reserva da Polícia Militar durante a tarde desta quarta-feira (16), no centro da cidade de Amambai.

Conforme as informações do site Ligado na Notícia, o policial estava de caminhonete quando foi abordado pelos bandidos, que teriam invadido o veículo.

Dentro da caminhonete, os três teriam entrado em luta corporal, até que o conseguiu atirar contra a dupla. Baleados, eles morreram ainda no local, dentro do veículo.

Equipes da Polícia Militar, Perícia Técnica e da Polícia Civil estiveram no local, fazendo as apurações iniciais sobre os fatos.

