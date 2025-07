Bandidos tentam extorquir R$ 15 mil de casal para não espalhar fofoca de infidelidade

Homem, de 29 anos, e sua esposa sofreram uma tentativa de extorsão durante a última semana em Campo Grande. Moradores do Bairro Jardim Parati, eles procuraram a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para denunciar o caso na manhã de terça-feira (29).

Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz detalhou que passou a receber mensagens de uma pessoa exigindo a quantia de R$ 10 mil dizendo ter mensagens comprometedoras da vítima, pois caso ele não realizasse o pagamento, encaminharia os ‘prints’ para sua esposa.

Diante da suspeita de golpe e tranquilo, pois nunca havia entrado em contato com a suspeita, ele apenas bloqueou o número. Acontece que, ontem pela manhã, ele voltou a receber mensagens pedindo a mesma quantia.

Ao mesmo tempo, essa pessoa entrou em contato com a esposa da vítima e encaminhou as ‘provas’ da infidelidade para ela, exigindo a quantia de R$ 5 mil para encaminhar o restante.

Por conta de toda a situação, o casal resolveu procurar a delegacia, uma vez que a pessoa informou que o número do rapaz, durante a troca de mensagens, era com o DDD 31 do estado de Minas Gerais.

O caso foi então registrado como tentativa de extorsão e será investigado.

