Polícia

'Banquete Amargo': Homem que aliciava menores com churrasco é preso em Costa Rica

Ele se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para cometer os crimes; até o momento seis vítimas foram identificadas

07 fevereiro 2026 - 17h52Brenda Assis

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso pelos crimes de estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade de Costa Rica. A prisão foi realizada neste sábado (7), durante a Operação Banquete Amargo.

Conforme o registro policial, o suspeito se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para cometer atos ilícitos sob o pretexto de prestar auxílio financeiro ou alimentar. O modus operandi consistia em frequentar praças públicas e locais de lazer para observar e selecionar potenciais vítimas, utilizando ofertas de refrigerantes, bolachas e doces; dinheiro e presentes; convites para frequentar sua residência sob o pretexto de oferecer refeições, como churrascos.

Após ganhar a confiança dos jovens, o investigado passava a solicitar atos sexuais em troca de valores entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Relatórios e escutas especializadas apontam a existência de ao menos seis vítimas, até o momento.

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou junto ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. As medidas foram integralmente acolhidas pela Justiça, que autorizou inclusive a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos.

Na manhã de hoje, as equipes policiais deram fiel cumprimento às ordens judiciais. O indivíduo foi detido em sua residência, no bairro Buenos Aires, e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça. O material apreendido será periciado para auxiliar na instrução do processo penal e identificar possíveis novos vestígios de crimes, como pornografia infantil.

O nome da operação

A denominação "Banquete Amargo" reflete o cruel método do investigado: o termo "banquete" simboliza a fartura (especialmente carne) oferecida como armadilha para atrair crianças e adolescentes; já o "amargo" representa a face sombria por trás das ofertas e a resposta definitiva do Estado, que põe fim à impunidade.

