"Bar da loira" no Jockey Club era fachada para usuários de drogas

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta terça-feira (13), após operação denominada Xanthia, donos do “Bar da Loira”, no Bairro Jardim Jockey Club são presos em flagrante em tese, pelos crimes de receptação, tráfico e associação tráfico de drogas, crime de poluição ambiental e infração de medida sanitária.

A ação foi executada pelos policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) em com conjunto com a Delegacia Especializada de Ordem Política Social (Deops), Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Guarda municipal, Canil do Batalhão de Choque/PM.

A operação conjunta possibilitou atuação da vigilância sanitária e da Semadur que notificaram os proprietários por exercício irregular do estabelecimento comercial e ainda por manter o bar e o ferro-velho em condições precárias de higiene e comprometendo o meio ambiente com estoque inadequado de objetos metálicos e ferrosos.

No local foram apreendidos valores, cachimbos de usuários, balança de precisão, cigarros de origem ilícita, fios de cobre novos e usados, uma porção de maconha pronta para revenda.

A Denar monitorou o local e registrou o acesso frequente e intermitente de supostos usuários de drogas, oriundos da Vila Nhanhá, que naquele “bar de fachada” trocavam objetos de cobre e supostamente recebiam drogas como pagamento.

O nome da operação foi inspirado na característica do principal alvo, vulgo Loira. A palavra Xanthia de origem grega faz referência a expressão “loira” ou amarelo.

Após as capturas, os detidos foram conduzidos à Denar e autuados em flagrante delito.

