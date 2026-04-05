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Barão do tráfico foge por túnel durante operação policial na fronteira

Suspeito com 12 mandados de prisão escapou antes da chegada das equipes

05 abril 2026 - 10h17Da redação
Foto: ABC ColorFoto: ABC Color  

Felipe Escurra Rodríguez, de 48 anos, conhecido como “Barão Escurra” e apontado como um dos principais nomes do narcotráfico na fronteira, voltou a fugir de uma operação policial realizada em Capitán Bado, no departamento de Amambay, região de fronteira do Paraguai com Coronel Sapucaia (MS).

A ação, batizada de Operação Campo Verde, foi conduzida por equipes especializadas de combate ao crime organizado, com apoio da Força de Operações Policiais Especiais (FOPE) e acompanhamento do Ministério Público, dentro de uma investigação por tráfico de drogas e associação criminosa.

Alvo principal, Escurra possui ao menos 12 mandados de prisão em aberto. Ele já havia sido preso em 2016, mas foi solto no ano seguinte por decisão judicial posteriormente anulada, e desde então segue foragido.

Segundo o jornal ABC Color, ao chegarem ao imóvel, os policiais constataram que o suspeito, a esposa e duas filhas haviam fugido pouco antes da abordagem. A saída foi feita por um túnel de concreto construído dentro da casa, cujo acesso ficava escondido sob um peso no interior do imóvel.

A estrutura levava a uma área de mata, dificultando a ação policial. Durante as buscas, foram apreendidos veículos, armas de calibre 5,56, munições e porções de maconha.

Considerado um dos principais produtores e distribuidores de maconha na região, Escurra teria como destino principal o mercado brasileiro. As autoridades seguem em buscas pelo suspeito e investigam a rede criminosa ligada a ele.

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