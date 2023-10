Barbeiro baleado por policial durante briga por manga tem prisão preventiva decretada

O barbeiro e fisiculturista, Helder Reinaldo Sousa, de 37 anos, teve a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva nesta quinta-feira (26), em Campo Grande. Ele ameaçou e brigou com um policial militar por causa de manga na tarde de terça-feira (24), na Rua Miguel Ângelo, localizada no Bairro Aero Rancho.

Conforme o apurado pela reportagem do JD1, a decisão do juiz foi tomada durante audiência de custódia do autor. Ele representou favoravelmente a representação feita pelo delegado que cuidou do caso, junto ao parecer favorável do Ministério Público.

Fora as acusações já existentes, ele é suspeito de comércio ilícito de armas e munições. O juiz determinou ainda a quebra de sigilo telefônico do rapaz.

Além das ameaças contra o militar, Helder foi detido e autuado por posse de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo de uso restrito e receptação.

Durante diligências na casa do barbeiro, no dia dos fatos, as equipes encontraram duas armas de fogo e algumas documentações, que indicavam a prática de agiotagem.

