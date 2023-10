Barbeiro que brigou com policial no Aero Rancho é preso por suspeita de agiotagem

Uma reviravolta na tarde de ontem (24), marcou as investigações sobre a briga por causa de manga entre um policial militar e um barbeiro, na Rua Miguel Ângelo, localizada no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Na ocasião, a Polícia Civil descobriu que o barbeiro e fisiculturista, de 37 anos, é suspeito de agiotagem.

Conforme as informações policiais, as investigações levaram as equipes até a casa do homem. Na residência dele foram encontradas mais armas, munições e esteróides anabolizantes com origem do Paraguai, bem como indícios da prática de agiotagem.

Durante as buscas as equipes encontraram duas armas, sendo uma pistola calibre .380 e uma calibre 9mm; munições 9mm e .380, no total de 81 e duas ampolas de anabolizantes. Junto aos objetos, tinha ainda uma documentação indicando a prática de agiotagem.

Foram realizadas buscas também em uma barbearia de propriedade do autuado, próximo ao local, mas nada de ilícito foi encontrado. O autor, que está em tratamento hospitalar, foi autuado em flagrante pelos crimes de posse de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de fogo de uso restrito, ameaça e receptação.

