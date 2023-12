Barco vira durante tempestade e dois morrem afogados em Selvíria

Dois homens, de 27 e 40 anos que não tiveram o nome divulgado, morreram afogados após o barco em que estavam tombar no Rio Arroz Doce, um afluente do Rio Paraná, em Selvíria. O caso aconteceu no sábado (23), mas foi divulgado pela imprensa local apenas nesta terça-feira (26).

Conforme o site Portal Selvíria, os dois estavam de barco e uma testemunha ficou às margens do rio aguardando os homens voltarem. No entanto, assim que saíram a região foi atingida por uma forte ventania, seguida de chuva. A testemunha não conseguiu mais contato com eles.

Depois que o temporal passou, o barco em que os homens estavam foi encontrado à deriva, mas os tripulantes não foram localizados. Equipes do Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado, começaram a fazer buscas pela área, com a ajuda de populares.

Ainda segundo o site, o corpo do rapaz de 27 anos foi encontrado às 10h do dia 24, próximo de onde o barco estava. Já o corpo do homem, de 40 anos, acabou sendo localizado pouco tempo depois, na mesma área.

Além da Polícia Militar, policiais civis de Selvíria também ajudaram nas buscas. Os dois foram enterrados e o caso está sendo investigado pelas autoridades.

