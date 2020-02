Batalhão da PMMS recebe novos equipamentos para operações policiais

O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, o tenente-coronel Claudemir de Melo Domingos Braz, recebeu nesta quinta-feira (6) novos equipamentos doados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para auxiliar nas Operações Policiais.

Os novos equipamentos foram entregues pelo coronel Ary Carlos Barbosa, secretário adjunto da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública, e pelo coronel Waldir Ribeiro Acosta, comandante geral da PMMS.

Os equipamentos poderão ser utilizados pelos policiais nas operações e outras ações da Polícia Militar. Entre eles, foram doados sacos de dormir, mochilas, perneiras, capacetes, bastões, escudos balísticos, espargidores, granadas, lançador de granada e munições.

Operação Laburu

Além da entrega do material, o comandante desencadeou a operação Laburu na região central de Campo Grande. A operação vai contar com policiais militares do 1º Batalhão, militares do canil do BPM do Choque, Grupamento Especializado Com o Apoio de Motocicletas (Gecam) e Cavalaria, totalizando 32 policiais.

A operação tem como foco unir as forças policiais para combater o tráfico de drogas nas proximidades do antigo terminal rodoviário de Campo Grande e no bairro Nhanhá.





Os agentes militares também têm o intuito de recapturar foragidos da justiça, apreender armas e outros objetos utilizados pelos criminosos.

