Choque recupera arma de policial penal furtada por bandido em Campo Grande

A pistola de um policial penal, furtada durante a madrugada desta quarta-feira (17), na região do Nova Campo Grande, foi recuperada por uma equipe do Batalhão de Choque, que encontraram o armamento no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande.

Informações divulgadas pela corporação, apontam que eles foram informados da situação e que as imagens da câmera de segurança ajudaram a identificar que o bandido era uma pessoa que estava cometendo alguns furtos na região.

Durante as diligências e com a qualificação do ladrão, a equipe do Batalhão de Choque passou em endereços que eventualmente o criminoso poderia estar, já que ele não possui residência fixa.

No Jardim Carioca, testemunhas informaram que ele poderia estar em um barraco, mas assim que notou a presença da polícia, o homem fugiu para uma região de mata e não foi possível localizá-lo. No local citado, os militares encontraram a pistola de calibre .40 e um carregador contendo 12 munições.

A arma era a mesma furtada da casa de um policial penal pelo ladrão.

O armamento e as munições foram entregues na delegacia para os procedimentos cabíveis em relação ao fato.

