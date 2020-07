Motorista é preso após ser flagrado como “batedor” de cigarro contrabandeado

Um motorista de 33 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (1º), enquanto atuava como "batedor" de uma carreta em que o condutor transportava 17.500 pacotes de cigarros contrabandeados, em Sete Quedas. O outro suspeito fugiu.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Choque (BpChoque) atuava na operação Hórus, no dia anterior, quando iniciou as abordagens. Durante o trabalho, foi localizado um veículo e, em seguida, a carreta, que parou bruscamente e tentou fazer o retorno.

A equipe se deparou com o transporte de cargas ligado e com a porta aberta. Já na carroceria, os policiais encontraram a carga ilícita e de origem estrangeira. Houve varredura em uma região de mata, porém, ninguém foi encontrado.

Questionado sobre os fatos o suspeito disse que a carga seguiria para a região sul do estado. Ele foi levado para delegacia de Polícia Federal (PF) de Naviraí. Já o caminhão com a carga e o carrom, foram levados para a Receita Federal de Mundo Novo.

O suspeito deve responder pelo crime de contrabando, com pena que varia de dois a cinco anos de prisão.

Deixe seu Comentário

Leia Também