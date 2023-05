"Bateu muito na minha mãe", mulher é espancada pelo marido na frente dos filhos

Uma mulher, de 33 anos, foi socorrida em estado grave após ser espancada pelo marido na frente da filha durante a noite de segunda-feira (1°), em Rio Brilhante. Apesar de o caso ter acontecido no começo da semana, foi divulgado na mídia apenas nesta quarta-feira (3).

Conforme o site Rio Brilhante em Tempo Real, vizinhos acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem gritos de socorro vindo da residência. Ao chegar no endereço indicado, as equipes localizaram com o suspeito no portão e a mulher caída no quintal.

Ela estava em uma poça do próprio sangue. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima em estado grave com ferimentos no rosto e nas mãos.

A filha da mulher, uma criança que não teve a identidade revelada, viu toda a cena junto com os irmãos e contou à polícia que: “ele bateu muito na minha mãe”. Ao ser questionado, o homem de 34 anos, relatou apenas que teria brigado com a esposa. Ele estava em visível estado de embriaguez.

Por conta de toda a situação, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde acabou sendo autuado pelo crime de lesão corporal dolosa (violência doméstica).

