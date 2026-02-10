Batida entre carretas deixa motoristas presos as ferragens em Deodápolis

Um acidente envolvendo duas carretas interditou totalmente a BR-376 no fim da manhã desta terça-feira (10), na saída de Deodápolis em direção a Ivinhema, em Mato Grosso do Sul. Dois motoristas ficaram feridos.

Segundo as informações divulgadas pelo site Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros de Ivinhema, as carretas colidiram quase de frente depois que um dos veículos tentou desviar de um caminhão que estava parado no acostamento da rodovia.

Com o impacto, um dos condutores ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelas equipes de resgate. O outro motorista também se feriu. Ambos foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados para uma unidade hospitalar da região.

Por causa do acidente, o trânsito ficou totalmente parado nos dois sentidos da rodovia, gerando congestionamento enquanto eram realizados o resgate das vítimas e a retirada dos veículos.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dos motoristas. As causas do acidente serão investigadas.

