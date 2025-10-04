Bêbada, motociclista sofre acidente ao bater em carro no centro de Nova Andradina

Uma jovem, de 21 anos, ficou gravemente ferida ao se acidentar durante a noite de sexta-feira (3), na Vila Operária, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelas equipes do Jornal da Nova, a vítima seguia de moto quando, ao passar pelo cruzamento da avenida José Heitor de Almeida Camargo com a rua José Taveira de Souza, acabou atingindo um carro.

Por conta da colisão, ela foi jogada violentamente ao solo, ficando com vários ferimentos pelo corpo. Ela precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

Durante o socorro, as equipes de salvamento notaram que a motociclista estava com forte odor etílico, agitada, não colaborativa e com os olhos avermelhados, sinais típicos de embriaguez.

Ao ser questionada, a jovem admitiu ter ingerido vodka desde às 14h. O teste de alcoolemia foi realizado e apresentou 0,52 mg/L, valor que configura crime de trânsito, conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A motociclista sofreu fratura no fêmur da perna direita e foi internada na clínica cirúrgica para avaliação ortopédica e posterior cirurgia, o que impossibilitou sua apresentação imediata à autoridade policial.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado pelas autoridades.

