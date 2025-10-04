Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Bêbada, motociclista sofre acidente ao bater em carro no centro de Nova Andradina

Ela foi socorrida em estado grave e encaminhada para uma unidade de saúde

04 outubro 2025 - 16h11Brenda Assis
Durante o socorro, as equipes de salvamento notaram que a motociclista estava com forte odor etílicoDurante o socorro, as equipes de salvamento notaram que a motociclista estava com forte odor etílico   (Reprodução/Jornal da Nova)

Uma jovem, de 21 anos, ficou gravemente ferida ao se acidentar durante a noite de sexta-feira (3), na Vila Operária, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelas equipes do Jornal da Nova, a vítima seguia de moto quando, ao passar pelo cruzamento da avenida José Heitor de Almeida Camargo com a rua José Taveira de Souza, acabou atingindo um carro.

Por conta da colisão, ela foi jogada violentamente ao solo, ficando com vários ferimentos pelo corpo. Ela precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

Durante o socorro, as equipes de salvamento notaram que a motociclista estava com forte odor etílico, agitada, não colaborativa e com os olhos avermelhados, sinais típicos de embriaguez.

Ao ser questionada, a jovem admitiu ter ingerido vodka desde às 14h. O teste de alcoolemia foi realizado e apresentou 0,52 mg/L, valor que configura crime de trânsito, conforme o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

A motociclista sofreu fratura no fêmur da perna direita e foi internada na clínica cirúrgica para avaliação ortopédica e posterior cirurgia, o que impossibilitou sua apresentação imediata à autoridade policial.

O caso foi registrado na delegacia da cidade e será investigado pelas autoridades.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

"Ela é igual a gente", diz Leonardo sobre Ana Castela
Polícia
"Ela é igual a gente", diz Leonardo sobre Ana Castela
Imagem Ilustrativa
Polícia
Filho persegue a mãe com pedaço de pau por não fazer almoço
Polícia Militar do Mato Grosso
Polícia
Estuprador leva surra após invadir casa e abusar de criança
Cantor Hungria
Polícia
Hungria apresenta melhora e hemodiálise é suspensa, diz hospital
Morte de jovem em MS por suspeita de intoxicação por metanol é investigada pelo Ministério da Saúde
Polícia
Morte de jovem em MS por suspeita de intoxicação por metanol é investigada pelo Ministério da Saúde
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Militares do Exército envolvidos em confusão e morte tinham 18 e 24 anos
Homem é morto por colega após discussão e piada homofóbica em marmoraria de BH
Polícia
Homem é morto por colega após discussão e piada homofóbica em marmoraria de BH
Foto: Douglas Amaral - Noticidade
Polícia
Motorista embriagado causa acidente fatal com morte de motociclista na BR-060
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Motociclista embriagada sofre acidente de trânsito em Nova Andradina
Adolescente dirigindo SUV 'fura' blitz e joga carro contra guardas na Capital
Polícia
Adolescente dirigindo SUV 'fura' blitz e joga carro contra guardas na Capital

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande