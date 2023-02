Bêbada, motorista colide em motociclista, foge e é presa na Capital

Uma mulher, de 40 anos, foi presa na manhã deste sábado (4), após se envolver em um acidente durante a madrugada, na rua Minas Novas, na Vila Cidade Morena, em Campo Grande. A condutora estava dirigindo embriagada e acabou batendo em um motociclista, em seguida fugiu. A autora tinha como passageiro o filho de 5 anos.

Conforme a ocorrência, por volta das 3h56, o motociclista seguia pela via e o carro, modelo Pálio, estava estacionado, a mulher saiu com o veículo bruscamente e realizou uma conversão sem sinalizar e acabou colidindo na lateral da moto.

A vítima caiu, juntamente com a moto, e a motorista fugiu do local sem prestar socorro. A equipe policial chegou e prestou os primeiros atendimentos a vítima que foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) das Moreninhas por familiares, onde ficou em observação.

Horas depois, a polícia foi informada que o veículo evadido foi localizado na Avenida Gury Marques. No local, a equipe abordou a mulher, que apresentava visíveis sinais de embriaguez, com dificuldade em ficar em pé, vestes descompostas, olhos avermelhados, arrogância na fala e dificuldade de andar.

Ao ser questionado sobre o acidente, a autora afirmou que se a vítima não viesse a óbito faria tudo novamente, confirmando o ato praticado. A condutora se recusou a fazer o teste de etilômetro e a assinar o termo de constatação de embriaguez.

O carro foi removido ao pátio do Detran com irregularidades na documentação. A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida e a Depac Cepol, a criança foi para a delegacia com a mãe e um tio, irmão da autora, levou o menino para a casa.

