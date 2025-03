Bêbada, mulher é presa por jogar filhos em poça e ameaçar irmã de 12 anos em Anhanduí

Mulher, de 25 anos, foi presa em flagrante no início da noite desta quarta-feira (26) por jogar os próprios filhos, de 1 e 4 anos, numa poça de água e ameaçar de morte a própria irmã, de 12 anos, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher passou o dia inteiro bebendo e ao retornar para a casa, passou a iniciar as agressões contra os filhos e também contra o pai, que estava na residência.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada e mesmo na presença da equipe, a suspeita tentou partir para cima dos familiares por diversas vezes. Por envolver menor de idade, o Conselho Tutelar foi acionado para ficar com as crianças até um desfecho da ocorrência.

Durante a confecção do registro policial, os guardas informaram que a jovem fez ameaças de morte contra a irmã mais nova, dizendo que iria matá-la. Ela também gritava que só estava com as filhas, pois recebia Bolsa Família.

As duas crianças não foram ouvidas em depoimento especial por estarem dormindo, mas serão em oportunidade futura. A mulher foi presa em flagrante pelo crime de ameaça contra a adolescente.

O caso foi registrado como vias de fato e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica, além de submeter criança ou adolescente a constrangimento.

