Bêbado chuta cadeira, derruba criança e tenta dar carteirada na PM no Santo Amaro

Rapaz, de 25 anos, foi encaminhado para a delegacia no início da noite desta segunda-feira (29) após causar um transtorno em frente a uma padaria na rua Yokoama, região da Vila Santo Amaro, em Campo Grande. Ele estaria embriagado e teria chutado uma cadeira, na qual derrubou uma criança.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para conter a situação e conversou com a irmã do suspeito, que relatou a versão dos fatos e os militares também dialogaram com um funcionário da padaria.

A criança, que caiu após ter sua cadeira chutada pelo suspeito, não estava pelo local, assim como o rapaz. Mas, os policiais receberam o endereço de onde o jovem residia e foram até a casa dele, sendo recebidos com desdenho e sendo desacatados pelo indivíduo, quando questionaram ele diante do fato.

"Seus policiais de merda, seus porcos. Vocês não sabem com quem estão mexendo, eu não posso ser preso, sou sobrinho do coronel da PM. Se vocês fizerem alguma coisa, eu vou acionar o meu tio e vocês estão encrencados", teria dito o suspeito.

Após a algazarra e o desacato, o suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, tendo sido algemado por estar bastante alterado.

O caso foi registrado como desacato na Polícia Civil.

