Bêbado diz ser policial do Batalhão de Choque e atira contra a GCM na Nhanhá

Uma guarnição da GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi atacada a tiros durante o final da madrugada desta quarta-feira (6), enquanto fazia rondas na região da Vila Nhanhá. O autor, de 31 anos, foi preso em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, os guardas estavam de moto pelo bairro quando uma Fiat Strada passou do lado da equipe efetuando um disparo de arma de fogo, fugindo em seguida. O condutor do veículo dirigiu de maneira perigosa pelas ruas, entrando na contramão da Rua Antônio Bittencourt Filho, sentido avenida Manoel da Costa Lima.

Durante a fuga, ele chegou a jogar a arma para fora do carro. A equipe da GCM teve sucesso em prender o homem na Rua Otacílio Machado. Ainda assim, durante a ordem de parada o motorista xingou a guarnição.

Dizendo ser policial militar do Batalhão de Choque, o homem chegou a ameaçar os guardas, dizendo que da próxima vez não erraria o disparo. Foi preciso empregar o uso da força para prender o autor do tiro, que a todo momento apresentava resistência, efetuando chutes contra a equipe não deixando fechar a porta do camburão.

Uma mulher, irmã do autor que estava como passageira do veículo, chegou a ficar nua no meio da rua, para provar aos guardas que não estava portando nada ilegal. Ela se vestiu em seguida.

Os dois apresentavam claros sinais de embriaguez e forte odor etílico. Fora de si, já na delegacia, o homem bateu a cabeça na parede várias vezes gritando que queria a presença de seu advogado.

O Batalhão da Polícia Militar de Trânsito foi acionado para constatar a embriaguez do motorista. O teste do bafômetro teve como resultado o valor de 0,87 mg/L de álcool no sangue do rapaz. A Fiat Strada foi apreendida e encaminhada para o pátio do Detran-MS.

Uma pistola de cor metálica calibre 765 com três munições no carregador foi apreendida. Dentro do carro, os agentes encontraram ainda um facão com bainha de couro. A irmã do autor foi liberada após assinar um termo de compromisso.

Já o rapaz, acabou sendo preso em flagrante por disparo de arma de fogo, porte de arma, resistência, desacato e conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

