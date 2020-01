Bêbado e nu, homem morre após se jogar na frente de ônibus

Saiba Mais Polícia Pai e filha morrem em acidente com bitrem em rodovia

Gumercindo Sanabria, 50 anos, morreu na tarde de quarta-feira (22), atropelado por um ônibus enquanto andava embriagado e nu pelas ruas de Ponta Porã.

Segundo o boletim de ocorrência, testemunhas relataram que a vítima estaria momentos antes do acidente tentando invadir as casas próximas, em estado de embriagues e vestindo apenas uma cueca.

Após ser repelido por moradore, no momento em que um ônibus seguia pela rua, Gumercindo atravessou a rua em direção ao veículo, se jogando contra a lataria. Após a batida ele caiu no chão e bateu a cabeça no meio fio e morreu na hora.

A perícia compareceu ao local para realizar os procedimentos de praxe. O ônibus foi liberado foi liberado para a empresa de transporte.

