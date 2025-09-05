Menu
Polícia

Bêbado e sem as calças, homem é preso por andar com pênis de fora em Dourados

Ele foi levado para a DEPAC da cidade, onde foi autuado em flagrante por por ato obsceno

05 setembro 2025 - 16h54

Homem, de 42 anos, foi preso ao ser flagrado andando peladão pela Rua Pedro Celestino, na região central de Dourados. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (4).

Conforme o registro policial, moradores da região ligaram para a Polícia Militar contando que um homem estaria andando na rua apenas de camiseta, apresentando estar em visível estado de embriaguez.

Por conta disso, a guarnição foi até o endereço indicado, onde encontraram o suspeito. Durante o atendimento da ocorrência, foi constatado que ele apresentava forte odor etílico, desorientação e incapacidade de passar informações às autoridades.

Diante do flagrante, ele foi preso e encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados como ato obsceno e embriaguez.

