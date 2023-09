Bêbado e sem CNH, motociclista cai sozinho e é socorrido em estado grave no Danubio Azul

Motociclista, de 44 anos, foi socorrido em estado grave após um acidente ocorrido na tarde de desta sexta-feira (1°), na Rua Pan-Americano, região da Vila Danubio Azul, em Campo Grande.

Conforme o apurado pela reportagem, ele teria pego a moto com um conhecido, pois compraria o veículo. No entanto, por estar ‘sextando’, o homem ingeriu bebidas alcoólicas antes de pilotar. Ele não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Enquanto trafegava, o motociclista perdeu o controle do veículo e acabou caindo sozinho. Não sabe ainda se o homem chegou a colidir contra o meio fio ou o poste de luz, que tem as margens da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, estabilizando o motociclista ainda no local, mas o encaminhou para a Santa Casa inconsciente. O socorro teria sido acionado por militares de uma viatura do Batalhão de Choque, que chegou primeiro na cena do acidente.

