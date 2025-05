Bêbado, homem ameaça a mãe de 66 anos e acaba preso em Dourados

Um homem de 35 anos foi preso por ameaçar e xingar a própria mãe, de 66 anos, na noite deste sábado (3), em Dourados - a 225 km de Campo Grande.

Segundo o Dourados News, o caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Amâncio de Matos Pereira, quando o homem chegou em casa embriagado e passou a exigir dinheiro da mãe.

Diante da recusa, ele a ameaçou e a ofendeu verbalmente. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O homem foi detido e encaminhado à Depac, onde foi autuado por violência doméstica.

