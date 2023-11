Bêbado, homem ameaça matar o enteado e a esposa em Costa Rica

Homem, de 55 anos, foi preso durante a noite de quinta-feira (23) depois de ameaçar matar a esposa e o enteado, de 13 anos, na Rua Antônio Bocalan, em Costa Rica.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares sendo informados de que um homem, de 50 anos, estava descontrolado fazendo ameaças com um facão nas mãos.

Ao chegarem no local, os militares fizeram contato com a vítima sendo informados de que o autor havia ingerido bebidas alcoólicas. Em determinado momento, o homem começou a brigar e fazer ameaças contra seu enteado, de apenas 13 anos.

A vítima tentou intervir na discussão, enquanto o companheiro dizia que iria matar o enteado, porém ela foi enforcada e jogada ao chão. O homem então pegou uma faca de 20cm para dar continuidade as ameaças que estava fazendo contra os dois.

Com medo, mãe e filho saíram correndo para o meio da rua, onde conseguiram pedir socorro. Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso acabou sendo registrado como ameaça, lesão corporal dolosa e violência doméstica.

Deixe seu Comentário

Leia Também