Bêbado, homem bate na esposa, quebra móveis e amassa carro no chute

Uma jovem, de 24 anos, foi agredida pelo marido bêbado durante a noite de terça-feira (15), na rua Minas Gerais, bairro Cristo Redentor, em Corumbá. O homem, de 36 anos, ainda quebrou móveis da casa e amassou o carro da vítima.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Diário Corumbaense, a mulher chegou em casa e encontrou o marido embriagado. Em determinado momento, os dois começaram a discutir.

No meio da briga, o homem passou a dar socos e chutes na vítima. Mesmo após cair, a mulher foi agredida pelo companheiro. A sessão de agressão só parou porque o autor foi detido por um vizinho.

Nervosa, a vítima saiu do imóvel indo para a casa de parentes, onde acionou a Polícia Militar. As equipes policiais chegaram a ir com a mulher até a residência onde tudo aconteceu, mas o autor não foi localizado.

Durante as averiguações dentro da casa, foi notado que o homem quebrou um aparelho de TV e amassou o carro dela com chutes. O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil do município e será investigado.

Deixe seu Comentário

Leia Também