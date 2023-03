BÃªbado, homem brinca de 'roleta russa' com arma e atira no rosto da esposa em MS

Mulher, de 37 anos, foi atingida com um tiro no rosto enquanto o marido ‘brincava de roleta russa’ com uma arma durante a noite de sexta-feira (3), em uma fazenda da região rural de Paranaíba. Ela foi socorrida por vizinhos e o autor, de 36 anos, fugiu do local.

Conforme o boletim de ocorrência, a vizinha contou que mora próximo do casal e em determinado momento da noite ouviu um disparo de arma de fogo vindo da residência dos dois. Ao chegar no local para verificar o que estava acontecendo, encontrou colega sangrando e o possível autor tentando retirar o revólver das mãos dela.

Para a polícia, a vítima, que estava em visível estado de embriaguez, contou que ela e o esposo teriam passado o dia bebendo cerveja. Como de costume, ele pegou a arma para ficar fazendo ‘roleta russa’ e em um desses movimentos acabou efetuando um disparo que atingiu o rosto da mulher.

Após efetuar o disparo e aparentemente entrar em luta corporal com ela, o autor fugiu da casa tomando rumo ignorado. A mulher foi encaminhada para a Santa Casa do município, onde recebeu atendimento médico.

A arma usada foi apreendida e entregue na 1° Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tentativa de feminicídio e posse irregular de arma de fogo.

