Bêbado, homem é preso após quase matar a esposa enforcada em Aquidauana

Um homem, de 40 anos, foi preso nesta segunda-feira (29), após a Polícia Militar evitar que ele enforcasse sua mulher, de 33 anos, na residência que eles moravam em Guanandy, em Aquidauana.

Segundo informações do Dourados News, a vítima relatou aos policiais que o agressor estaria em casa, ingerindo bebidas alcoólicas e estava alterado, começando a discutir e insultar a vítimas com xingamentos em dado momento.

Durante a discussão, o homem partiu para cima da vítima e começou a enforca-la. Mesmo sendo enforcada, a vítima conseguiu pedir socorro, com os filhos do homem, de 9 e 14 anos, tentando ajudar a mulher, porém, não conseguiram.

Eles então correram para a rua e conseguiram alertar os vizinhos, que acionaram a PM. Aos militares, ela afirmou que se os policiais não tivessem chego quando chegaram, ele a teria matado.

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também