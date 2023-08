Bêbado, homem erra tiros contra a esposa e é morto a facadas em Amambai

Após tentar matar a esposa a tiros, Sady Alves Cardoso Calisto, de 54 anos, acabou sendo morto a facadas por ela na cidade de Amambai. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (7), a acusada do crime, Andréia Duarte, de 43 anos, acabou sendo presa em flagrante.

Conforme o site A Gazeta News, o casal teria passado um tempo bebendo juntos. Porém, em determinado momento o homem precisou sair para ir até a chácara de seu pai. Já durante a noite, Andréia foi até o local e ao chegar encontrou o marido na cozinha.

Sady então teria questionado a autora sobre uma possível traição. Durante a briga, o homem sacou um revólver da cintura e atirou duas vezes contra a mulher, mas errou os dois disparos. Na sequência, já em posse de uma faca, ela o golpeou.

O enteado da autora, procurou a Polícia Militar, relatando o ocorrido. Ao chegarem no local, se depararam com a vítima já sem vida. Andréia chegou a voltar para a cidade, onde foi localizada pelos milites e presa em flagrante. Ela confessou ter matado seu companheiro com uma facada.

O caso é investigado pela polícia local.



Deixe seu Comentário

Leia Também