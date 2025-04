Bêbado, homem invade cena de crime, incita população contra policiais e acaba preso em MS

Um homem, de 47 anos, foi preso por violar o isolamento de uma cena de crime e tentou incitar a população contra policiais militares em Novo Horizonte do Sul. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (10).

Conforme as informações policiais, De acordo com informações policiais, o local estava isolado para perícia após a morte de um homem de 39 anos que, armado com um machado, atacou uma guarnição da Polícia Militar e acabou sendo abatido.

Durante os trabalhos de preservação da área, o suspeito chegou dirigindo um Ford Ka, ultrapassou a faixa de contenção e passou a incitar os presentes contra os agentes de segurança.

Visivelmente embriagado, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool e perturbação do trabalho policial. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

