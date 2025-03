Bêbado, homem tenta atropelar e matar desafeto com golpes de facão na Capital

Homem, identificado apenas como Marcio, de 49 anos, foi preso em flagrante no final da tarde desta quarta-feira (5), após tentar atropelar e matar com golpes de facão, um desafeto, de 24 anos, no Bosque do Carvalho, em Campo Grande. Ele estava bêbado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando em uma residência, cortando grama, quando foi surpreendido pelo suspeito que chegou em um veículo e de pronto, tentou atropelar o trabalhador.

Não conseguindo consumar o fato, Marcio saiu e retornou na posse de um facão e tentou desferir os golpes contra o desafeto, mas não teve sucesso. Nisso, ambos entraram em luta corporal até a chegada da Polícia Militar, que conseguiu prender o indivíduo agressivo e bêbado.

No veículo usado pelo suspeito, foram encontradas oito latinhas de cerveja, um porta-whisky e um facão. Durante a coleta de informações, os militares souberam que ambos possuíam desavenças anteriores.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia e posteriormente foi realizado o teste do bafômetro, que comprovou a embriaguez do indivíduo.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool.

