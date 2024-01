Bêbado, homem tenta bater no filho de 6 meses em Ladário

Homem, de 32 anos, foi preso depois de tentar bater no filho, de apenas 6 meses, e acertar um soco no rosto da esposa durante a noite de domingo (7). Ele pretendia ainda cometer suicídio na casa onde mora com a mulher, localizada na Avenida 14 de Março, em Ladário.

Conforme as informações iniciais, a mulher contou que a família estava em uma confraternização durante o dia. Ao voltar para casa, embriagados, o homem tentou bater no bebê e quando foi impedido acabou acertando um tapa e um soco na companheira. Assustada, ela conseguiu fugir da residência e acionar a Polícia Militar.

Quando a esposa saiu da casa, o homem se trancou lá dentro. Quando a polícia chegou, tentou conversar com o autor, no intuito de fazê-lo sair, mas não tiveram sucesso. Momentos depois, os policiais militares ouviram barulho de fogão e botijão de gás sendo arrastados dentro da residência. Ao arrombar a porta, os militares encontraram o homem nu e completamente fora de si, enquanto o botijão de gás vazava na cozinha.

Diante da situação, o homem foi contido e encaminhado para a 1° Delegacia de Polícia Civil junto com a esposa. O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa, ameaça, violência doméstica e tentativa de suicídio.

Deixe seu Comentário

Leia Também