Bêbado, homem usa cabo de vassoura para espancar esposa e filha em Dourados

Homem, de 49 anos, foi preso por agredir a esposa, de 47 anos, e a filha, de 18, após chegar bêbado em casa durante a noite de terça-feira (29). O caso aconteceu na Rua Hélio Lopes, no bairro Altos do Alvorada, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher contou que o marido chegou em casa alterado por conta do consumo de álcool, quando tiveram uma discussão. Por conta disso, ele sentou em uma cadeira e dormiu.

Horas depois, o suspeito acordou e voltou a brigar com a companheira, começando a agredi-la. Diante da situação, a jovem entrou na confusão em defesa da mãe, momento que teve os cabelos puxados e sendo agredida com socos.

Durante a briga, o homem chegou a pegar um cabo de vassoura para bater nas vítimas. Quebrando diversos móveis da casa. No desespero, elas correram para fora do imóvel, pedindo por socorro no meio da rua.

A Polícia Militar foi acionada, encontrando o suspeito da residência, ainda muito alterado. Ele acabou sendo encaminhado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde os fatos foram registrados como lesão corporal e violência doméstica.

