BÃªbado, idoso bate na vizinha durante briga por caixa de som em Pedro Gomes

Mulher, de 41 anos foi agredida a socos na tarde de domingo (2) no Bairro Vila Nova Era, em Pedro Gomes.

Conforme boletim de ocorrência, a Policia Militar foi acionada, por conta de uma briga entre vizinhos. No local os policiais foram informados de que o autor, de 60 anos, chegou embriagado acusando acusado o cunhado da vítima de furtar uma caixa de som.

Para os militares, a mulher relatou que sua filha foi agredida com um tapa no braço pelo homem, assustada por conta da agressão, a jovem chamou pela mãe. Assim que vítima saiu, pela porta da cozinha, sendo surpreendida com socos no rosto e empurrada contra a porta do cômodo, sofrendo um corte no dedo.

Logo após o fato o agressor foi movido para fora da residência e deixou o local dizendo que voltaria para matar a vítima. Quando a viatura estava para sair e levar a mulher ao hospital da cidade, o idoso teria voltado ao local, portando uma faca já pronto para matar a vizinha. Ele então foi abordado e preso em flagrante.

Apesar da situação, o indivíduo não apresentou resistência. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e ameaça, na Delegacia De Policia Civil do município e será investigado.

