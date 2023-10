Bêbado, idoso se distrai no celular e acerta semáforo em Costa Rica

A distração no celular, misturado com o consumo de bebida alcoólica, acarretou em um acidente durante a manha de sexta-feira (6), na Rua Tercio Teixeira Machado, região central de Costa Rica. Na ocasião, um idoso de 64 anos, quase arrancou um semáforo ao perder o controle do carro.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada para atender um acidente de trânsito que havia acontecido na via. Ao chegar, foram informados por populares que o motorista estaria aparentemente embriagado.

Para os militares o homem contou que havia ingerido bebidas alcoólicas. Além disso, ele se distraiu com a utilização do celular ao volante, momento em que perdeu o controle e colidiu contra o poste.

O semáforo ficou danificado por conta da colisão. O autor realizou o teste do bafômetro, onde foi constatado o resultado de 0,88mg/L de álcool no sangue.

Diante da situação, o idoso foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substancia psicoativa que determine dependência.

