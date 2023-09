Bêbado invade quarto, tenta agarrar adolescente e dorme debaixo da cama em MS

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso durante a madrugada de hoje (27) por invadir uma casa e ir dormir debaixo da cama de uma adolescente, na cidade de Rio Verde de do Mato Grosso, cidade localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do site Rio Verde News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h45 da madrugada pela mãe da vítima. Em seu relato inicial, ela contou que um homem teria invadido a residência e estava deitado embaixo da cama da filha dela.

Diante da situação as equipes foram até o endereço indicado, encontrando o homem dormir no local. Ele precisou ser acordado e apresentava sinais visíveis de embriaguez.

A dona da casa contou aos policiais que a família estava dormindo, quando a filha teve o quarto invadido pelo homem, que entrou embaixo da cama da adolescente que ao acordar e perceber que havia alguém ali tentou se levantar. Neste momento o estranho tentou agarrá-la pela cintura, para impedir que a menor saísse do quarto.

Ainda de acordo com o site, a menina gritou por socorro acordando o restante dos familiares, que a socorreram e acionaram as autoridades. Os moradores disseram não conhecer ou ter qualquer vinculo com o autor da invasão, mas sabiam que ele mora no mesmo bairro.

Por conta de todo o ocorrido, o homem recebeu voz de prisão, sendo levado para a Delegacia de Polícia Civil do município.

