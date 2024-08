Bêbado, jovem tenta fugir de blitz e causa acidente na Av. Salgado Filho

Um jovem, de 20 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (11), após fugir de uma blitz e causar acidente com outro veículo no cruzamento da Rua Guia Lopes com a Avenida Salgado Filho na Vila Bandeirante, em Campo Grande. Ele estava embriagado e passou o sinal vermelho para fugir da abordagem policial.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipe do BPTran (Batalhão de Trânsito) da Polícia Militar realizava uma operação de bloqueio por conta da lei seca quando o condutor de uma caminhonete F250 foi parado. Ao ser convidado a fazer o teste do bafômetro, o rapaz arrancou com o veículo e fugiu avançando o semáforo.

Ele seguiu pela Rua Guia Lopes até que, no cruzamento com a Avenida Salgado Filho, bateu em um veículo Citroen. Com o impacto, o carro ficou com a lateral traseira destruída e o motorista precisou ser socorrido e levado para a Santa Casa. Ele estava consciente e orientado e foi encaminhado para atendimento por equipe do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada e novamente pediu para que o condutor da caminhonete fizesse o bafômetro. O equipamento resultou em 0,48 mg de álcool por litro de sangue. Ele foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e a F250 levada para o pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), já que não tinha outro condutor habilitado para buscá-la.

