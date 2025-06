Bêbado, motorista acerta árvore ao tentar fugir da Polícia Militar em Dourados

Um motorista, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido depois de sofrer um grave acidente ao tentar fugir da polícia enquanto estava bêbado. O caso aconteceu na madrugada desta (19), em Dourados.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar estava fazendo rondas pela Avenida Weimar Gonçalves Torres, quando avistou um Ford Fiesta estacionado com o motor ligado. Ao notar a presença dos militares, o motorista saiu arrancando e quase atropelou um policial.

Durante a fuga, o condutor desrespeitou cruzamentos bastante movimentados, passando pela Avenida Weimar Gonçalves Torres, além das ruas Balbina de Matos, Pedro Celestino e Ciro Melo, até colidir contra uma árvore. Com o impacto, o condutor foi arremessado do carro. O Ford Fiesta ficou com a parte frontal completamente destruída.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando socorro ao homem, que estava com visíveis sinais de embriaguez. Uma busca veicular encontrou diversas latas de cerveja e medicamentos no interior do carro.

Diante da situação, ele foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado com uma escolta da Polícia Militar.

