Menu
Menu Busca domingo, 07 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Bêbado, motorista causa acidente e mata idoso em Ponta Porã

A esposa da vítima foi socorrida em estado gravíssimo

07 setembro 2025 - 15h11Brenda Assis

Armando Custódio, de 63 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de carro na noite de sábado (6), em Ponta Porã. Uma pessoa teria ficado gravemente ferida.

Conforme o boletim de ocorrência, a dinâmica do acidente não chegou a ser divulgada, no entanto, tratasse de uma colisão frontal entre o Chevrolet Celta e um carro paraguaio Nissan Sunny branco.

No Celta estava a vítima fatal e sua companheira. Os dois foram socorridos em estado gravíssimo, sendo encaminhados para o Hospital Regional pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, Armando acabou falecendo horas depois.

Enquanto isso, o motorista do Sunny foi levado para o hospital com ferimentos leves. Ao passar pelo teste do bafômetro, foi constatado que ele possuía 1.01 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, constatando crime de trânsito.

O autor não chegou a ser levado para a delegacia, pois mesmo que estivesse com ferimentos mais leves teria que passar por uma cirurgia no rosto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e será investigado.  

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Indígena é morto a facadas após sair de bar em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Ciclista morre 22 dias depois de ser atropelada por carro em Maracaju
Foto: Clara Medeiros/Dourados News
Polícia
Tio de 19 anos, é preso por estupro contra a sobrinha em aldeia de Dourados
Arma usada pelo suspeito
Polícia
Retirado de festa a força, homem ameaça matar segurança e acaba morto pela PM em MS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Ciclista de 51 anos morre 22 dias após ser atropelada em Maracaju
Ilustrativa
Polícia
Homem mata primo com rastelada na cabeça durante briga em Rochedo
Homem é executado a tiros em bar de Mundo Novo
Polícia
Homem é executado a tiros em bar de Mundo Novo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Bebedeira termina com homem ferido no pescoço em Campo Grande
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem é assassinado a tiros em conveniência da fronteira
Jovem é baleado na cabeça ao ser agredido por trio no Pênfigo
Polícia
Jovem é baleado na cabeça ao ser agredido por trio no Pênfigo

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital