Bêbado, motorista causa acidente e mata idoso em Ponta Porã

Armando Custódio, de 63 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de carro na noite de sábado (6), em Ponta Porã. Uma pessoa teria ficado gravemente ferida.

Conforme o boletim de ocorrência, a dinâmica do acidente não chegou a ser divulgada, no entanto, tratasse de uma colisão frontal entre o Chevrolet Celta e um carro paraguaio Nissan Sunny branco.

No Celta estava a vítima fatal e sua companheira. Os dois foram socorridos em estado gravíssimo, sendo encaminhados para o Hospital Regional pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, Armando acabou falecendo horas depois.

Enquanto isso, o motorista do Sunny foi levado para o hospital com ferimentos leves. Ao passar pelo teste do bafômetro, foi constatado que ele possuía 1.01 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, constatando crime de trânsito.

O autor não chegou a ser levado para a delegacia, pois mesmo que estivesse com ferimentos mais leves teria que passar por uma cirurgia no rosto.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e será investigado.

