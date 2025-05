Bêbado, motorista 'fecha' veículo e ameaça a vítima com arma de fogo em Dourados

Um motorista embriagado foi preso depois de fechar um outro veículo enquanto conduzia na região central de Dourados na noite desta sexta-feira (2) e ameaçar a vítima com uma arma de fogo.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o autor apresentando sinais de embriaguez, ainda em posse da arma, calibre .38.Durante a abordagem o homem tentou fugir do local e resistiu à prisão.

Ele informou que comprou a arma há dois meses porque sofria ameaças por crimes passionais. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados onde deve responder por ameaça uso porte ilegal de arma de fogo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também