Bêbado, subtenente da Aeronáutica é preso após bater em carro estacionado no Tijuca

Um subtenente da Aeronáutica, de 58 anos, foi preso em flagrante no final da noite desta terça-feira (16), após colidir seu veículo contra um automóvel estacionado na rua Culuene, no Jardim Tijuca, em Campo Grande. O condutor estava dirigindo com sinais de embriaguez.

Informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que o militar seguia pela via em seu Volkswagen Voyage, quando em determinado momento, atingiu o carro Volkswagen Gol, que estava estacionado na rua.

O Batalhão de Trânsito foi acionado para atender a ocorrência e constatou a situação, verificando que não havia vítima, apenas danos materiais. Em contato com o subtenente, ele afirmou que ingeriu bebida alcoólica e ao passar pelo teste do bafômetro, o resultado deu positivo para 1,11 mg/l de álcool no sangue.

Ele recebeu voz de prisão e seu veículo foi encaminhado para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito). Um tenente do Exército acompanhou o desfecho da ocorrência na delegacia.

O caso foi registrado como conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

