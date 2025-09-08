Bebê abandonado em Aquidauana é filho de adolescente que se diz arrependida de atitude

A história do bebê recém-nascido, encontrado abandonado em um monte de caixas em Aquidauana está tomando um novo rumo após a descoberta de que a mãe do pequeno é uma adolescente de 16 anos, que assustou ao entrar em trabalho de parto no banheiro de casa.

Ela se arrependeu de ter deixado a criança no local, para posteriormente fingir que o havia encontrado. Segundo as informações policiais, a jovem relatou à equipe que não sabia que estava grávida e que entrou em trabalho de parto sozinha, no banheiro da casa, enquanto sua mãe estava ausente, visitando familiares.

Ela explicou ainda que ao dar a luz entrou em estado de choque, sem saber como proceder e temendo a reação da família, ela tomou banho com o bebê recém-nascido e, sem conseguir pedir ajuda, colocou a criança nos fundos da casa, onde, minutos depois, relatou à própria mãe que havia encontrado um bebê abandonado.

A menor demonstrou arrependimento e relatou ter ficado completamente desorientada com a situação. Ela ressaltou ainda que não teve intenção de abandonar o filho, mas que, naquele momento, agiu de forma impulsiva, tomada pelo medo e confusão emocional.

Diante da situação, o bebê, que foi prontamente socorrido, encontra-se hospitalizado e está fora de perigo, sob cuidados médicos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

